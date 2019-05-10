«Челси» объявил о продлении контракта с Давидом Луисом

«Челси» продлил контракт с бразильским защитником Давидом Луисом. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Новое соглашение 32-летнего футболиста с синими рассчитано до лета 2021 года.

Сам Луис, комментируя продление контракта, сказал: «Я очень рад, что нахожусь здесь и что получил возможность остаться. Я люблю этот клуб, во мне всё ещё присутствуют амбиции молодого игрока. Я буду продолжать выкладываться на полную, чтобы помочь команде выиграть еврокубок и финишировать в тройке в чемпионате».

В «Челси» Луис перешёл из «Бенфики» летом 2011 года. В 2014 году он ушёл в «ПСЖ», однако уже через два года вернулся на «Стэмфорд Бридж». Всего в составе лондонского клуба он сыграл 246 матчей и забил 18 мячей.