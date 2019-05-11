Ибрагимович оштрафован за симуляцию в матче MLS

Дисциплинарный комитет MLS признал виновным нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в симуляции на 23-й минуте матча с «Коламбус Крю» (1:3), информирует MLSsoccer. О размере денежного наказания не сообщается. Также за симуляцию на 86-й минуте встречи оштрафован полузащитник «Коламбус Крю» Хонатан Дос Сантос. Он получил аналогичное наказание.

Ибрагимович занимает второе место в снайперской гонке, забив 9 голов в 9 матчах (4 – с пенальти). У Карлоса Велы 11 мячей в 11 играх.

«Лос-Анджелес Гэлакси» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Лос-Анджелеса» на два очка. В последних двух матчах команда Ибрагимовича потерпела выездные поражения. Сегодня, 11 мая «Гэлакси» дома сыграют с «Нью-Йорк Сити», начало – в 23:00 мск.