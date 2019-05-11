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Салах – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

Салах – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле
Футбол / Англия

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба в апреле, сообщает официальный сайт мерсисайдцев. Он провёл шесть матчей, в которых забил пять голов и поразил по разу ворота «Саутгемптона», «Хаддерсфилда», «Кардиффа», «Челси» и «Порту». Форвард пропустил ответную встречу с «Барселоной» (4:0) в 1/2 финала Лиги чемпионов из-за травмы.

«Это был отличный месяц для всех нас, важные игры, мы выиграли их все, очень рад этому. Теперь нас ждёт последняя игра в сезоне, а также финал Лиги чемпионов. Это самое важное для нас», — цитирует египтянина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал 13 результативных передач.

Салах смотрел матч с «Барселоной» в футболке с надписью «Никогда не сдавайся»
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