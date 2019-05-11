Моура: каждый раз плачу, когда смотрю повтор матча с «Аяксом»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура вспомнил о победном матче 1/2 финала чемпионов с «Аяксом» (3:2), в котором он оформил хет-трик.

«Это был невероятный день, очень счастлив и горд. Всегда говорю о том, что, когда ты веришь и усердно трудишься, то получаешь должное, наша команда заслужила этот результат.

Верил, что мы можем выиграть и выйти в финал, но не мог поверить в то, что забью три мяча, и третий будет забит на последних секундах. Я пересматривал матч снова. Каждый раз, когда смотрю повтор, я плачу, потому что это слишком эмоционально. Такие моменты запоминаются на всю жизнь», — цитирует бразильца официальный сайт клуба.

Напомним, Моура был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.