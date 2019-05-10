Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.



По итогам голосования победителем стал полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура, который сумел отметиться хет-триком во втором тайме ответного полуфинального матча с «Аяксом» (3:2) и помог своей команде выйти в финал главного еврокубкового турнира. При этом решающий гол хавбек забил на 6-й компенсированной минуте.



Помимо Моуры на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов претендовал его партнёр по полузащите «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко, а также два футболиста «Ливерпуля» – защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Жоржиньо Вейналдум, которые своими действиями помогли красным совершить камбэк и победить «Барселону» со счётом 4:0 после поражения в первой встрече – 0:3.

Новый супергерой футбольной Европы! Неймар не зря переживал из-за его ухода Лукас Моура сыграет в финале Лиги чемпионов, а в Париже будут завидовать своему бывшему игроку.