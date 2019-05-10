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Агент де Лигта прибыл в Барселону

Агент де Лигта прибыл в Барселону
Футбол / Испания

Известный футбольный агент Мино Райола в пятницу утром 10 мая был замечен в Барселоне. Об этом в своём "твиттере" сообщил французский журналист Флорен Торхут.

Предположительно, в столицу Каталонии нидерландский агент прибыл, чтобы обсудить с «Барселоной» будущий трансфер защитника «Аякса» Матейса де Лигта, который является его клиентом.

В нынешнем сезоне де Лигт сыграл за «Аякс» 53 матча, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 70 млн. Де Лигт является воспитанником «Аякса». В клуб он попал в 10-летнем возрасте, после чего прошёл через команды всех возрастов.

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