Источник: Зидан просит «Реал» подписать Погба, клуб предлагает две альтернативы

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы середину поля «сливочных» укрепил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, сообщает Marca.

Однако руководство клуба сомневается в целесообразности трансфера 26-летнего футболиста. В стане «сливочных» считают чрезмерной плату в размере € 180 млн за француза, который не убеждает игрой в важных матчах, а также поведением вне поля. В «Королевском клубе» предпочитают сделать ставку на Кристиана Эриксена («Тоттенэм Хотспур») или Донни ван де Бека («Аякс»).

Текущий сезон «Реал» завершит с одним трофеем. В конце прошлого года команда выиграла клубный чемпионат мира. Сезон в Примере «сливочные», с большой долей вероятности, завершат на 3-м месте.