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Вукоевич стал главным тренером молодёжной сборной Хорватии

Вукоевич стал главным тренером молодёжной сборной Хорватии
Футбол / Прочие турниры

Экс-полузащитник киевского «Динамо», «Спартака» и сборной Хорватии Огнен Вукоевич начал тренерскую карьеру. Бывший футболист назначен на пост главного тренера молодёжной сборной Хорватии игроков не старше 20 лет, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Бывший защитник «Гамбурга», «Хоффенхайма» и берлинской «Герты» Йосип Шимунич стал наставником юниорской национальной команды Хорватии U19.

Напомним, Вукоевич завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. Он выступал за такие клубы, как загребское «Динамо», киевское «Динамо», «Спартак», «Аустрия», и другие команды, а также играл в составе национальной команды Хорватии. С 2017 года Вукоевич работает скаутом киевского «Динамо».

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