Болельщика ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»

Болельщика московского ЦСКА Евгения Огурцова осудили за разжигание ненависти к «Спартаку», сообщает телеграм-канал Mash.



По информации источника, болельщик «армейцев» из Новочебоксарска написал и издал сборник стихов под названием «Голос трибун». Продавал его по 250 рублей. Стихи из этого сборника пришлись по душе другим болельщикам ЦСКА, однако в сборнике было написано много обидного про московский «Спартак». Болельщики красно-белых оскорбились, и в итоге на фаната ЦСКА было заведено административное дело за разжигание ненависти. Мужчина был оштрафован на 10 тыс. рублей.



ЦСКА набрал 45 очков в 27 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (43) — на 6-м месте в таблице чемпионата России.

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