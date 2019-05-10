А. Эрнандес: не очень доволен ролью, которую играю последнее время в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес высказал недовольство тем, что сейчас не имеет регулярной игровой практики в московской команде.

«Я не очень доволен ролью, которую я играю последнее время. Я мало играю. Это решение тренера, и я должен его уважать. Я ничего не могу сделать. Я должен продолжать тренироваться и улучшаться изо дня в день.



У нас неплохие отношения с Гончаренко, но всем ясно, что сегодня я для него не один из первых претендентов для атаку. Обычно я сижу на скамейке и иду в качестве замены. В моём возрасте это сложная ситуация, потому что мне 28 лет и я хотел бы играть больше минут.



Что думаю об игроках, которые конкурируют за позицию? Они очень хорошие игроки, Нисимура сделал прекрасный гол в выходные. Чалов находится на очень высоком уровне. Все три игрока в атаке имеют очень хороший уровень. Просто меня немного удивляет то, что в отсутствие двух из трёх нападающих команды я сижу на скамейке запасных. В любом случае я должен принять и уважать это решение, потому что это футбол», — цитирует форварда Football Bajo Cero.

Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года.