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«Ротор» обыграл «Тюмень» в домашнем матче ФНЛ

«Ротор» обыграл «Тюмень» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Тюмень». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 31-й минуте счёт открыл защитник «Тюмени» Павел Шакуро. Ответный гол был забит через 9 минут — его автором стал полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов, успешно реализовавший пенальти. На 73-й минуте защитник волгоградской команды Антон Пискунов вывел хозяев вперёд. Таким образом, «Ротор» прервал безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 4 матчей.

«Ротор» набрал 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тюмень» (24) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Сочи», набравший 67 очков в 35 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
2 : 1
Тюмень
Тюмень
0:1 – Шакуро – 31, 1:1 – Султонов – 40 (пен), 2:1 – Пискунов – 73
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