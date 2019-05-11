«Ротор» обыграл «Тюмень» в домашнем матче ФНЛ

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Тюмень». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 31-й минуте счёт открыл защитник «Тюмени» Павел Шакуро. Ответный гол был забит через 9 минут — его автором стал полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов, успешно реализовавший пенальти. На 73-й минуте защитник волгоградской команды Антон Пискунов вывел хозяев вперёд. Таким образом, «Ротор» прервал безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 4 матчей.



«Ротор» набрал 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тюмень» (24) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Сочи», набравший 67 очков в 35 матчах.