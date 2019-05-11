«Авангард» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Сочи» в ФНЛ

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал «Сочи». Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Сочи» Николай Обольский на 7-й минуте. До перерыва счёт сравнял полузащитник «Авангарда» Виталий Федотов. Победу клубу из Курска принёс форвард Владислав Руденко, отправив мяч в ворота гостей на 59-й минуте.

«Авангард» прервал серию без побед в ФНЛ из четырёх матчей (две ничьи, два поражения). «Сочи» потерпел первое поражение в последних 16 встречах. В предыдущих турах команда Александра Точилина одержала 12 побед и три раза сыграла вничью.

«Сочи», набрав 67 очков, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Авангард» (55) занимает шестое место.