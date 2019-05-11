Сарри: если выиграем Лигу Европы, можно будет считать, что сезон вышел хорошим

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил первый сезон во главе лондонской команды.

«Считаю, сезон был хорошим, потому что мы вышли в два финала и пробились в четвёрку. Конечно, в финале ещё требуется везение. Важно не только пройти в финал — мы хотим победить, и, если завоюем трофей, после того как финишировали в четвёрке, можно будет считать, что сезон получился хорошим», — приводит слова Сарри пресс-служба лондонского клуба.

В финале Лиги Европы «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» 29 мая, начало — в 22:00 мск.

В чемпионате Англии команда итальянского специалиста уже гарантировала себе место в первой четвёрке по итогам этого сезона АПЛ.