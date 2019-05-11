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Сарри: если выиграем Лигу Европы, можно будет считать, что сезон вышел хорошим

Сарри: если выиграем Лигу Европы, можно будет считать, что сезон вышел хорошим
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил первый сезон во главе лондонской команды.

«Считаю, сезон был хорошим, потому что мы вышли в два финала и пробились в четвёрку. Конечно, в финале ещё требуется везение. Важно не только пройти в финал — мы хотим победить, и, если завоюем трофей, после того как финишировали в четвёрке, можно будет считать, что сезон получился хорошим», — приводит слова Сарри пресс-служба лондонского клуба.

В финале Лиги Европы «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» 29 мая, начало — в 22:00 мск.

В чемпионате Англии команда итальянского специалиста уже гарантировала себе место в первой четвёрке по итогам этого сезона АПЛ.

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