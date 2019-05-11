«Солфорд Сити», которым владеют легенды «МЮ», вышел в 4-й дивизион Англии

«Солфорд Сити» победил «Файлд» в матче за выход в английскую Лигу 1, который прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает BBC.



Таким образом, клуб, которым владеют сразу несколько бывших футболистов «Манчестер Юнайтед», впервые вошёл в профессиональную лигу и сыграет в четвёртом по силе дивизионе Англии.



В январе было объявлено, что долю в «Солфорд Сити» приобрёл экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм. Он стал уже шестым представителем звёздного поколения выпускников «красных дьяволов» начала 1990-х годов, который купил долю в клубе. Бекхэм владеет 10% акций «Солфорд Сити». Ранее аналогичное приобретение совершили Ники Батт, Райан Гиггз, Гари и Фил Невиллы, а также Пол Скоулз. При этом главным владельцем клуба с 40% акций остаётся Питер Лим.



Бекхэм стал шестым экс-футболистом «МЮ», обладающим долей в «Солфорд Сити»