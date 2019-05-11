ПАОК победил АЕК и завоевал Кубок Греции

ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче турнира, который состоялся сегодня, 11 мая, команда из Салоников оказалась сильнее АЕКа, одержав победу со счётом 1:0.



Единственный гол во встрече был забит в добавленное к первому тайму время. Его автором стал Чуба Акпом, известный любителям английского футбола по выступлениям за лондонский «Арсенал».

Ранее ПАОК завоевал титул чемпиона Греции. Команда завершила сезон, не проиграв ни одного матча в Суперлиге. Такое произошло лишь во второй раз в истории греческого футбола. В 30 матчах клуб из Салоников одержал 26 побед и четыре раза сыграл вничью. Это чемпионство стало для ПАОКа третьим в истории и первым за 34 года. Ранее он становился чемпионом в сезонах-1975/76 и 1984/85.



Владельцем ПАОКа является российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди. Тренирует команду Рэзван Луческу, сын бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу.