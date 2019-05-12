Азмун попал на карту «24 новых Месси», составленную The Sun

Британский таблоид The Sun составил список игроков, которые в своих странах считались или продолжают считаться «новыми Месси». В подборку из 24 футболистов попал иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун.
1. Английский Месси — Патрик Робертс («Манчестер Сити», арендован «Жироной»)
2. Мини Месси — Фран Кирби (женская команда «Челси»)
3. Шотландский Месси — Райан Голд («Хиберниан»)
4. Швейцарский Месси — Шердан Шакири («Ливерпуль»)
5. Египетский Месси — Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Каталонский Месси — Жерар Деулофеу («Уотфорд»)
7. Немецкий Месси — Марко Марин («Црвена Звезда»)
8. Хорватский Месси — Ален Халилович («Стандард»)
9. Норвежский Месси — Мартин Эдегор («Реал», арендован «Витессом»)
10. Ирландский Месси — Алан Джадж («Ипсвич Таун»)
11. Перуанский Месси — Рауль Руидиас («Сиэтл Саундерс»)
12. Косоварский Месси — Эдон Жегрова («Базель»)
13. Индийский Месси — Лаллианзуала Шангте («Дели Дайнамос»)
14. Японский Месси — Такефуса Кубо («Токио»)
15. Иранский Месси — Сердар Азмун («Зенит»)
16. Греческий Месси — Иоаннис Фетфацидис («Арис»)
17. Турецкий Месси — Адбулкадир Омюр («Трабзонспор»)
18. Индонезийский Месси — Эги Маулана («Лехия»)
19. Мексиканский Месси — Диего Лайнес («Бетис»)
20. Южнокорейский Месси — Ли Сын У («Верона»)
21. Малазийский Месси — Фаиз Насир («Селангор»)
22. Нигерийский Месси — Станли Окоро (без клуба)
23. Тайский Месси — Чанатхип Сонгкрасин («Консадоле Саппоро»)
24. Южноафриканский Месси — Тебого Тлолане («Чиппа Юнайтед»).