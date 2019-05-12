Азмун попал на карту «24 новых Месси», составленную The Sun

Британский таблоид The Sun составил список игроков, которые в своих странах считались или продолжают считаться «новыми Месси». В подборку из 24 футболистов попал иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун.

1. Английский Месси — Патрик Робертс («Манчестер Сити», арендован «Жироной»)

2. Мини Месси — Фран Кирби (женская команда «Челси»)

3. Шотландский Месси — Райан Голд («Хиберниан»)

4. Швейцарский Месси — Шердан Шакири («Ливерпуль»)

5. Египетский Месси — Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Каталонский Месси — Жерар Деулофеу («Уотфорд»)

7. Немецкий Месси — Марко Марин («Црвена Звезда»)

8. Хорватский Месси — Ален Халилович («Стандард»)

9. Норвежский Месси — Мартин Эдегор («Реал», арендован «Витессом»)

10. Ирландский Месси — Алан Джадж («Ипсвич Таун»)

11. Перуанский Месси — Рауль Руидиас («Сиэтл Саундерс»)

12. Косоварский Месси — Эдон Жегрова («Базель»)

13. Индийский Месси — Лаллианзуала Шангте («Дели Дайнамос»)

14. Японский Месси — Такефуса Кубо («Токио»)

15. Иранский Месси — Сердар Азмун («Зенит»)

16. Греческий Месси — Иоаннис Фетфацидис («Арис»)

17. Турецкий Месси — Адбулкадир Омюр («Трабзонспор»)

18. Индонезийский Месси — Эги Маулана («Лехия»)

19. Мексиканский Месси — Диего Лайнес («Бетис»)

20. Южнокорейский Месси — Ли Сын У («Верона»)

21. Малазийский Месси — Фаиз Насир («Селангор»)

22. Нигерийский Месси — Станли Окоро (без клуба)

23. Тайский Месси — Чанатхип Сонгкрасин («Консадоле Саппоро»)

24. Южноафриканский Месси — Тебого Тлолане («Чиппа Юнайтед»).

Фото: thesun.co.uk