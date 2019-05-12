Точилин — о выходе в РПЛ: сделали по глотку шампанского, сезон ещё не завершён

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал досрочный выход команды в Премьер-Лигу и поражение в матче 36-го тура ФНЛ с курским «Авангардом» (1:2).

«О результате игры в Ярославле узнали сразу после её окончания. Но мы выходили с желанием победить, и были близки к победе. Пропустили два необязательных гола. Так играть нельзя. Хозяев поздравляю с победой. Она им была нужна больше, наверное.

Как отметим выход в РПЛ? Нужно готовиться к следующему туру. Сезон же ещё не завершён. А сейчас сделали по глотку шампанского в раздевалке.

С какого места выходить не принципиально, но хотим с первого места.

Как будем усиливаться? Хотим усилить все линии и улучшить общекомандные взаимодействия. У нас высокий потенциал», — приводит слова Точилина пресс-служба ФНЛ.

Помимо «Сочи», выход в РПЛ обеспечил «Тамбов». Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не сможет их догнать.