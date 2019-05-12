Клопп: угловой Александер-Арнольда в матче с «Барселоной» был гениален

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал угловой защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) одним из самых впечатляющих моментов, которые он видел в футболе.



«То, что сделал Александер-Арнольд, было гениально. Это был один из самых гениальных моментов, которые я когда-либо видел в футболе в своей жизни. И всё равно в этом моменте забить гол было непросто. Мяч подпрыгивал, и девяти из десяти случаев мог оказаться на трибуне. Но он оказался в сетке ворот — блестящий гол Ориги», — приводит слова Клоппа Mirror.



В финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Тоттенхэм Хотспур», который ранее одолел амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2).



Александер-Арнольд: угловой был спонтанным. Тот момент, когда замечаешь шанс