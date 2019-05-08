Александер-Арнольд: угловой был спонтанным. Тот момент, когда замечаешь шанс

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд объяснил исполнение углового в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). После прострела Дивок Ориги забил гол, который позволил английскому клубу выйти в финал турнира.

«Этот угловой был спонтанным. Тот момент, когда замечаешь шанс. Ориги — топ-игрок, а такие моменты запоминаются надолго», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В первом матче «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 3:0.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).