Агент: надеюсь, Бэйл останется в «Реале», но всё зависит от мистера Зидана

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал решение главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана не включить валлийца в заявку команды на выездной матч 37-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад».

«Обидно, что Бэйл не играет. Могу только надеется, что он продолжит выступать за «Реал». Но всё зависит от мистера Зидана, он принимает решения. Является ли это посланием перед открытием летнего трансферного окна? Не знаю, это нужно спросить у тренера», — приводит слова агента Goal.

Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» состоится сегодня, 12 мая, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и начнётся в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бэйл забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 встречах.