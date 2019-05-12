Обляков: у ЦСКА сложная ситуация, нам необходимы три очка в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 12 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Это будет особенный матч для меня, игры в Санкт-Петербурге всегда эмоциональны. У нас сложная ситуация, и нам необходимы три очка, так что отдадим все силы и будем сражаться», — приводит слова Облякова пресс-служба «армейцев».



Московский ЦСКА набрал 45 очков в 27 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (58) — на 1-м месте. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно завоевали титул чемпионов России.

Как завершится матч «Зенит» — ЦСКА?