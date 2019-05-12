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Как завершится матч «Зенит» — ЦСКА?

Как завершится матч «Зенит» — ЦСКА?
Футбол / РПЛ

Сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. За три тура до конца кампании в активе команды Сергея Семака 58 очков. ЦСКА (45) занимает четвёртое место. Московский клуб претендует на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится матч «Зенит» — ЦСКА?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Игра «Зенит» — ЦСКА начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансяцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

В первом круге российского первенства ЦСКА и «Зенит» сыграли в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 11 ноября 2018 года. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «армейцев» со счётом 2:0.

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