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«Ювентус» представил форму на сезон-2019/20

Фото: instagram.com/juventus
«Ювентус» представил форму на сезон-2019/20
Футбол / Италия

Туринский «Ювентус» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал ролик, в котором представил домашний комплект игровой формы на следующий сезон.

Футболка получила необычный дизайн — одна половина выполнена в белом цвете, другая — в чёрном. Два цвета разделяет тонкая розовая вертикальная полоска. Шорты, как и в этом сезоне, — чёрные. На чёрных гетрах присутствует розовая полоска.

Видео доступно на странице «Ювентуса» в «Инстаграме».

«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии в нынешнем сезоне. В 35 матчах команда из Турина набрала 89 очков. Сегодня, 12 мая, подопечные Массимилиано Аллегри проведут встречу 36-го тура с «Ромой». Игра состоится в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 21:30 мск.

Статистика игроков итальянского первенства доступна на «Чемпионате».

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