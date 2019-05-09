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«Аякс» представил новую форму роликом с упоминанием звёзд клуба

«Аякс» представил новую форму роликом с упоминанием звёзд клуба
Футбол / Прочие турниры

«Аякс» в своём официальном «твиттере» опубликовал ролик, в котором представил домашнюю игровую форму на следующий сезон.

Комплект выполнен в классическом для команды белом цвете с широкой красной ветикальной полосой на футболке. Также на форме присутствует флаг Амстердама. Техническим спонсором «Аякса» является немецкая фирма adidas.

При этом в ролике упоминаются бывшие звёзды клуба, среди которых Йохан Круифф и Златан Ибрагимович, и нынешние лидеры команды – Френки де Йонг, Тушан Тадич и другие.

Накануне, 8 мая, «Аякс» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:3 и покинул турнир. В нынешнем сезоне команде уже покорился Кубок Нидерландов, а в Эредивизии амстердамцы за два тура до конца сезона лидируют в турнирной таблице.

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