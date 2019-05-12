ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал»

В течение следующих нескольких недель ФИФА завершит расследование возможных нарушений со стороны «Валенсии» и «Вильярреала». Два клуба могут получить запрет на трансферы, сообщает Marca.

Дело «Валенсии» и «Вильярреала» схоже с тем, из-за которого годичный запрет на регистрацию футболистов получил лондонский «Челси». Речь идёт о 19-й статье правил, которая гласит, что клубы могут совершать трансферы игроков из других стран, только если тем уже исполнилось 18 лет. На сегодняшний день все клубы, в отношении которых проводили подобные расследования, были наказаны, но степень санкций была разной.

У «Валенсии» и «Вильярреала» будет возможность подать апелляцию на трансферный запрет. Учитывая сроки рассмотрения дел, оба клуба, скорее всего, смогут приобрести футболистов предстоящим летом, даже если будут наказаны.