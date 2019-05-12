Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал»

ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал»
Футбол / Испания

В течение следующих нескольких недель ФИФА завершит расследование возможных нарушений со стороны «Валенсии» и «Вильярреала». Два клуба могут получить запрет на трансферы, сообщает Marca.

Дело «Валенсии» и «Вильярреала» схоже с тем, из-за которого годичный запрет на регистрацию футболистов получил лондонский «Челси». Речь идёт о 19-й статье правил, которая гласит, что клубы могут совершать трансферы игроков из других стран, только если тем уже исполнилось 18 лет. На сегодняшний день все клубы, в отношении которых проводили подобные расследования, были наказаны, но степень санкций была разной.

У «Валенсии» и «Вильярреала» будет возможность подать апелляцию на трансферный запрет. Учитывая сроки рассмотрения дел, оба клуба, скорее всего, смогут приобрести футболистов предстоящим летом, даже если будут наказаны.

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент