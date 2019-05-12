Орлов: агент Паредеса сообщил «Зениту», что игрок готов вернуться

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бывшем полузащитнике «Зенита» Леандро Паредесе, ныне выступающем за французский «ПСЖ».

«Абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирает карточки из-за неуступчивости. Он мечтал уйти из «Зенита», клуб ему был до лампочки. «Зенит» оформил сделку века, выручив за него более € 40 млн. Семак здесь был на стороне игрока, который всем видом показывал, что хочет уйти. Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер. Надеюсь, этого не произойдёт», — приводит слова Орлова «Спорт Бизнес Online».

Леандро перешёл в «Зенит» из «Ромы» в начале июля 2017 года. Трансфер аргентинца в «ПСЖ» состоялся минувшей зимой.

В нынешнем сезоне Паредес принял участие в 14 матчах французской Лиги 1. В его активе одна результативная передача.

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