Болельщики «Спартака» вывесили баннер в память о погибших в Шереметьево

Фанаты московского «Спартака» перед домашним матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» вывесили баннер в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьево, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«SU1492 — 05.05.2019 — скорбим», — гласит надпись на баннере.

Баннер болельщиков «Спартака» Фото : Максим Пахомов, «Чемпионат»

На стадионе также прошла минута молчания в память о погибших в Шереметьево и в Великой Отечественной войне.

Катастрофа самолёта Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, произошла вечером 5 мая. После 28 минут полёта экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. Приземлиться из-за сложных метеоусловий удалось только со второй попытки. В ходе жёсткой посадки у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Вскоре огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.