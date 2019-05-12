Кононов: «Спартак» был по всем показателям выше «Уфы»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0).

«Доволен результатом. В игре, конечно, у нас были недочёты, но тем не менее мы создали больше моментов у ворот соперника, совершили больше ударов, по всем показателям были выше. Но в любом случае и я, и ребята понимают, что работа идёт, и нам надо создавать больше моментов и не позволять сопернику проводить свои атаки.

Когда будет реализация моментов? Это самый сложный вопрос для любого тренера. Трудно сказать. Да, мы создаём моменты, нет реализации, но я думаю, что в любом случае когда-то это наступит.

Почему ставлю Фернандо атакующим полузащитником? Знаете, я хотел бы мыслить сегодняшним днем. Как он играл в чемпионском сезоне, я помню, но на данный момент он мне нужен в позиции более атакующего полузащитника, он в меньшей степени играет в отборе и в большей — в созидании. Может отдать передачу, может забить. С игры уже забил два гола. Вся его статистика говорит о том, что на этой позиции он полезен. Мы играем в три полузащитника, он может опускаться вниз, но и на сегодняшней позиции вверху ему нравится. Мне тоже нравится. Дело в другом. Нам не хватает завершения у других футболистов", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.