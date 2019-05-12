«Ливерпуль» побил рекорд «Реала» по количеству очков в сезоне не у чемпиона

Набрав в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 97 очков, «Ливерпуль» установил рекорд для топ-5 европейских чемпионатов. Об этом сообщает Squawka.

Красные стали лучшей командой в истории среди тех, которые занимали вторые места в чемпионатах большой пятёрки. Подопечные Юргена Клоппа превзошли результат «Реала» сезона-2009/10. Тогда «сливочные» под руководством Мануэля Пеллегрини завершили сезон вторыми в Примере с показателем в 96 очков. Команду чилийского специалиста обошла «Барселона», набравшая на 3 очка больше.

Текущий сезон «Ливерпуль» завершил сезон без завоёванных трофеев на национальном уровне. Тем не менее подопечные Клоппа имеют шанс выиграть Лигу чемпионов, в финале которой они сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».