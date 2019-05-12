Видео: церемония награждения «Зенита»

Футболисты «Зенита» получили чемпионский кубок Российской Премьер-Лиги.

Трофей был вручён команде после окончания матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся в Санкт-Петербурге.

Петербургский клуб в пятый раз в своей истории стал чемпионом России. Ранее «Зенит» завоёвывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Также клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом СССР в 1984 году. Чаще «Зенита» чемпионами России становились только «Спартак» (10) и ЦСКА (6).



К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак. 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона. Семак стал первым в истории, кто выиграл первенство России в качестве футболиста и наставника.