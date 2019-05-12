«Лион» разгромил «Марсель» благодаря дублю Корне

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Марсель» проиграл «Лиону» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке.

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал Максвелл Корне, которому ассистировал Уссем Ауа. На 84-й минуте преимущество лионского клуба увеличил Мусса Дембеле с передачи Тангая Н'Домбеле. Через две минуты счёт до крупного довёл Корне. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Ауа.

«Лион», набрав 66 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (55) — на 6-м месте.

В следующем туре «Лион» на своём поле сыграет с «Каном». «Марселю» предстоит гостевая встреча с «Тулузой». Оба матча состоятся 18 мая.