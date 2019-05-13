Сарри: понимаю Клоппа, думал, мне не повезло стать вторым с 91 очком

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поддержал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Напомним, мерсисайдцы заняли второе место в чемпионате Англии, потерпев лишь одно поражение за сезон и набрав 97 очков.

«В Англии каждый матч сложен. Премьер-лига — самый конкурентный и самый сильный чемпионат в мире. Я понимаю чувства Юргена Клоппа, потому что сложно принять поражение в чемпионате, в котором твоя команда набрала 97 очков. Думал, что мне не повезло стать вторым с 91 очком, и поэтому понимаю, каково сейчас быть на его месте», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Челси».

В итоговой турнирной таблице чемпионата Англии «Челси», набрав 72 очка, стал третьим и примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.