Азар – о будущем: я принял решение, сказал клубу пару недель назад

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своём будущем. Напомним, он может покинуть лондонский клуб.

«Я принял решение, но оно не только для меня. Нам нужно сыграть в финале Лиги Европы, а потом мы посмотрим.

Я по-прежнему жду, как и вы. Меня никогда не отвлекало происходящее. Когда ты на поле, стараешься быть сосредоточенным на мяче. Когда я на поле, просто стараюсь показывать свою лучшую игру. Я не думаю о моей ситуации или о ситуации клуба. Просто стараюсь выигрывать матчи», — цитирует бельгийца Goal.

Азар выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне 28-летний бельгийский футболист принял участие в 37 матчах чемпионата Англии, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.