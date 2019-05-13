Поддубский: почему арбитр так судил в Калининграде? Отомстил?

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский после выездного матча с «Балтикой» в ФНЛ остался недоволен судейством Игоря Низовцева.

Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий «Балтики» Илья Кузьмичёв, отправивший мяч в ворота «СКА-Хабаровск» на второй минуте.

«Претензий к ребятам нет. Обидно, что пропустили на первой минуте гол. Было много моментов у ворот соперника, но не получилось забить. Удача сегодня от нас отвернулась. Удастся ли выполнить задачу выйти в РПЛ? Турнир ещё не закончился. Ещё два матча есть. Сейчас от нас не всё зависит. Конкретно перед этой игрой всё было в наших ногах, руках и головах. Не хочу касаться судейства, это отдельная тема. Не зря этого судью дисквалифицировали.

Считаю ли правильным, что на судью оказывалось давление? Кто на него оказывал давление? Поэтому он так судил сегодня? Отомстил?" — цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.