Туре: насчёт моего будущего произошла путаница, я буду играть ещё несколько лет

Полузащитник Яя Туре в социальной сети сообщил, что он не собирается завершать карьеру и продолжит выступать на протяжении ещё нескольких лет. Ранее Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника, заявил, что 35-летний футболист принял решение завершить карьеру и приступить к работе тренером.

«Недавно насчёт моего будущего произошла большая путаница. Я бы хотел прояснить, что люблю футбол и собираюсь играть несколько лет. Я заинтересован, чтобы получить тренерскую лицензию, но эта работа — это не то, о чём я сейчас думаю. Сейчас я готов и сосредоточен, чтобы найти новый вызов и снова играть в футбол! Не переживайте, но когда придёт момент, я сам официально объявлю о завершении карьеры!», — написал Туре в «твиттере».

Ранее он выступал за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.