Яя Туре завершил карьеру и может начать тренировать в России

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, заявил, что 35-летний футболист принял решение завершить карьеру и приступить к работе тренером.



«Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил «Манчестер Сити», в принципе и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще.



Яя уже получил лицензию и с июня этого года может работать как второй тренер в какой-либо команде. Он однозначно перейдёт в клуб, где будет выполнять не только работу второго тренера, но также функции советника спортивного директора или президента по спортивной части. У Яя есть варианты в России и Украине», — цитирует Селюка Sport24.



В декабре прошлого года Туре и «Олимпиакос» разорвали действующий контракт. После этого игрок не смог подписать соглашение ни с одним из клубов. Ранее он выступал за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

Яя Туре начал карьеру футбольного агента