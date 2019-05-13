Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвёл итоги сезона английской Премьер-лиги для красных.
«Мы полностью отдали себя игре и ни о чём не жалеем. Мы провели фантастический сезон и оставили всё на поле, о большем просить невозможно. Мы потерпели всего одно поражение. Люди могут говорить про ничьи, но мы сделали всё, чтобы победить в тех матчах.
«Манчестер Сити» – фантастическая команда, надо снять шляпу перед ними. В следующем сезоне мы сделаем всё, чтобы выиграть Премьер-лигу», — приводит слова Хендерсона BBC.
«Ливерпуль» в минувшем сезоне финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата Англии, отстав от «Манчестер Сити» всего на одно очко. При этом красные установили рекорд по набранным очкам для команды, не ставшей чемпионом (97).
Хендерсон: надо снять шляпу перед «МС». В новом сезоне сделаем всё для победы