Хендерсон: надо снять шляпу перед «МС». В новом сезоне сделаем всё для победы

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвёл итоги сезона английской Премьер-лиги для красных.



«Мы полностью отдали себя игре и ни о чём не жалеем. Мы провели фантастический сезон и оставили всё на поле, о большем просить невозможно. Мы потерпели всего одно поражение. Люди могут говорить про ничьи, но мы сделали всё, чтобы победить в тех матчах.



«Манчестер Сити» – фантастическая команда, надо снять шляпу перед ними. В следующем сезоне мы сделаем всё, чтобы выиграть Премьер-лигу», — приводит слова Хендерсона BBC.



«Ливерпуль» в минувшем сезоне финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата Англии, отстав от «Манчестер Сити» всего на одно очко. При этом красные установили рекорд по набранным очкам для команды, не ставшей чемпионом (97).

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