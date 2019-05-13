Алексис извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес после домашнего матча 38-го тура чемпионата Англии с «Кардифф Сити» (0:2) в социальной сети извинился перед болельщиками за поражение. Манкунианцы завершили сезон на шестом месте в таблице АПЛ.



«Это был очень трудный сезон. Болельщики заслуживают извинений, так как всегда поддерживают нас. Лично я из-за травм показывал не лучшую игру в нынешнем сезоне. В СМИ говорили о том, что не является правдой. Я всегда был профессионалом во всех отношениях. Хочу попросить прощения у фанатов за то, что не помог команде достичь тех целей, которые хотели. Мы – „Манчестер Юнайтед“! Однажды клуб станет тем же великим, каким он был раньше с Алексом Фергюсоном», — написал форвард в «Инстаграме».

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