Де Брёйне: этот сезон для меня был как американские горки

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал, что стало решающим в победе его команды в нынешнем сезоне в борьбе с «Ливерпулем» за чемпионский титул.

«Основная игра была с „Ливерпулем“. Мы сказали, что, если мы выиграем эту игру, у нас есть все шансы. Чтобы быть справедливым, я говорил ещё до начала сезона, что „Ливерпуль“ в числе главных соперников, потому что они действительно сделали хорошие приобретения. Чтобы закончить сезон победой, мы выиграли 14 матчей подряд. Это просто невероятно, так как в Премьер-лиге это сделать не так просто — трудно выигрывать каждую игру. Но мы сделали это, и это прекрасно.

Для меня это были американские горки, но я был очень удивлён, когда увидел статистику — оказывается, я сыграл 30 игр. У меня было ощущение, что я получил травму и пропустил почти весь год", — цитирует бельгийского футболиста Manchester Evening News.