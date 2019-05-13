Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий в роли эксперта на британском телевидении, едва не пострадал перед началом матча 38-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Манчестер Сити» (1:4).



Экс-защитник направлялся на стадион, где ему предстояло выйти в прямой эфир. Возле арены Невилл натолкнулся на группу болельщиков «Манчестер Сити», которые, помня о его прошлом в «Манчестер Юнайтед», начали общаться с ним в не самом дружелюбном тоне. Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.

«Манчестер Сити», победив «Брайтон» в заключительном туре Премьер-лиги, завоевал второй подряд и шестой в истории клуба чемпионский титул.