Салах — болельщикам: привезите «Энфилд» в Мадрид

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в социальной сети подвёл предварительные итоги сезона и обратился к болельщикам в преддверии финала Лиги чемпионов. В решающей встрече 1 июня в Мадриде «Ливерпуль» сыграет против «Тоттенхэм Хотспур».

«Смешанные чувства. Но сезон ещё не закончен. Хочу сказать спасибо товарищам по команде, тренерам и фанам. Фаны, пожалуйста, привезите „Энфилд“ в Мадрид», — написал форвард в «Твиттере».

Напомним, что «Ливерпуль» на одно очко отстал от «Манчестер Сити», который завоевал титул чемпиона английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» установил новый рекорд по количеству очков у команды, которая не стала чемпионом. Прежнее достижение принадлежало «Реалу», который в сезоне-2009/10 занял второе место в чемпионате Испании, набрав 96 очков. Тогда «Королевский клуб» уступил титул «Барселоне» (99).