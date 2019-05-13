Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионство

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал итоговое второе место команды в чемпионате Англии.

«В этом сезоне мы проиграли всего один матч. Мы выложились полностью и набрали 97 очков. В следующем сезоне мы вновь поборемся за чемпионство», – приводит слова Салаха BBC со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» на одно очко отстал от «Манчестер Сити», который завоевал титул чемпиона английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» установил новый рекорд по числу очков у команды, которая не стала чемпионом. Прежнее достижение принадлежало «Реалу», который в сезоне-2009/10 занял второе место в чемпионате Испании, набрав 96 очков. Тогда «Королевский клуб» уступил титул «Барселоне» (99).