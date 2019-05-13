Беккенбауэр поучаствует в мероприятиях программы «Футбол для дружбы» в Мадриде

Глобальный посол Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Франц Беккенбауэр примет участие в финальных мероприятиях седьмого сезона программы в Мадриде с 28 мая по 2 июня, которые пройдут в рамках официальной программы финала Лиги чемпионов УЕФА—2019.



Юных участников ждут занятия в международном лагере дружбы, который объединяет спортивную, гуманитарную и образовательную программы. Полученные навыки и умения они смогут продемонстрировать в ходе чемпионата мира по «Футболу для дружбы», где на одном поле сыграют 32 Международные сборные дружбы. По уникальному принципу «Футбола для дружбы» каждая сборная объединяет детей разных национальностей, пола и физических возможностей. Участники финальных мероприятий «Футбола для дружбы» посетят финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано».



Программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тыс. участников и приобрела свыше 4,5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.