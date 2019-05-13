Тебас: Примера в опасности из-за возможного создания Суперлиги

Президент Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о возможном создании Суперлиги.

«Я волнуюсь, это проект на 2024 год. Они говорят о реформе Лиги чемпионов, но это будет совершенно новое соревнование. Они хотят сделать турнир, в котором всегда будут одни и те же 32 команды.

Находится ли Примера в опасности из-за возможного создания Суперлиги? Да, конечно. В Европе доминируют 10 клубов, в их числе «Барселона» и «Реал», а вот у остальных уровень ниже. УЕФА не может создать Суперлигу, и мы хотим убедить их, что это невозможно сделать. Мы разрабатываем стратегию, и политики должны помочь нам в этом вопросе.

Чем это грозит Примере? Будет меньше денег, которые распределяются между всеми клубами. Все деньги получат те клубы, которые пройдут в Лигу чемпионов», — приводит слова Тебаса AS.