Комиссия РПЛ проверит поле стадиона «Динамо» 16 мая

Как стало известно «Чемпионату», комиссия Российской Премьер-Лиги проверит поле реконструированного стадиона «Динамо» в четверг, 16 мая.



После проверки комиссия решит, сможет ли московский клуб провести матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» на стадионе «ВТБ Арена». Встреча 30-го тура чемпионата России «Динамо» — «Арсенал» состоится 26 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».