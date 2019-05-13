Джеррард — о «Спартаке»: «Рейнджерс» играли против соперника выше классом

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился впечатлениями от встречи с московским «Спартаком» в Лиге Европы.



«Хорошо помню всех, против кого доводилось играть. «Спартак» — очень достойный и сильный соперник. На стадионе в Москве была фантастическая атмосфера. Считаю, мы играли против соперника выше нас классом. Это было серьёзным испытанием для нас. Горжусь своей командой, потому что держали высокую планку и бились до конца.

Ещё я благодарен тренеру нашего соперника (Раулю Рианчо — Прим. «Чемпионата») и особенно всем болельщикам, которые пришли на матч, потому что атмосфера была запредельная. К сожалению, не могу сказать то же о результате. У «Спартака» есть в составе дорогие игроки. Например, Зе Луиш, который является высококлассным профессионалом», — сказал Джеррард в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.