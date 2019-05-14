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Эвра: некоторые игроки в «МЮ» не понимают, что они здесь делают

Эвра: некоторые игроки в «МЮ» не понимают, что они здесь делают
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказал мнение, что полузащитник манкунианцев Поль Погба покинет клуб в наступающее летнее трансферное окно.

«Не хочу винить футболистов, потому что мне кажется, что некоторые игроки в «Манчестер Юнайтед» не понимают, что они здесь делают. Думаю, что Погба покинет летом команду. Каждый игрок хочет чувствовать любовь болельщиков в том клубе, в котором он играет. Если он решит остаться на один сезон, а затем уйдёт или продолжит играть ещё несколько сезонов, то, может быть, болельщики полюбят его, потому что он принадлежит этому клубу. Не вступаюсь за него, но такие инциденты с болельщиками убивают Погба», — цитирует француза Sky Spots.

В заключительном туре сезона-2018/19 АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кардифф Сити» со счётом 0:2. После окончания встречи французский футболист подошёл к трибунам, пожал плечами и показал большой палец, а в ответ услышал от фанатов оскорбительные крики с требованиями проявить больше уважения.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» оскорбили Погба
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