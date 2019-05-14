Кашчелан: с «Арсеналом» и «Тосно» выходить в РПЛ было легче, чем с «Тамбовом»

Полузащитник «Тамбова» Младен Кашчелан прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу. Ранее 36-летний футболист выходил в РПЛ вместе с «Арсеналом» (2014 год) и «Тосно» (2017 год).



«Джекпот, три «Т»: Тула, «Тосно», «Тамбов» (смеётся). Скажу честно, что с предыдущими командами добиваться путёвки в элиту российского футбола было чуточку легче. Во многом из-за организации дел, ведь Тамбов – это небольшой город. Посмотрите на наш бюджет, на нашу инфраструктуру… Да никто не ожидал, что команда сможет пробиться в РПЛ. Как сказал наш президент: «Да, есть несколько сумасшедших, кто в это верил и жил этой целью». И мы дожили до того, чтобы осуществить наши мечты», — цитирует Кашчелана News.ru.

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