Эвра: когда узнал о трансфере Санчеса в «МЮ», подумал, что история клуба рухнула

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мыслями о пребывании в клубе нападающего Алексиса Санчеса.



«Некоторые футболисты пришли в «Юнайтед» только ради денег, я не боюсь говорить это вслух. Не имею ничего против Санчеса, но, когда я узнал о его трансфере, сразу подумал, что история клуба рухнула. Он мог перейти в «Манчестер Сити». Они предлагали меньше денег, но там он играл бы в лучший футбол, чем в «Юнайтед». Извините, но «Сити» действительно играет лучше, чем «Юнайтед», и с Гвардиолой Алексис добился бы прогресса.



Так что я хочу узнать, какова была реальная причина такого выбора. Только не надо говорить, что он любил «Юнайтед» ещё в детстве. Либо причина в деньгах, либо он хотел стать главной звездой и забрать футболку с номером «7», — цитирует Эвра Sky Sports.

Эвра: некоторые игроки в «МЮ» не понимают, что они здесь делают