Сборная России 3 июня сыграет товарищеский матч с «Чертаново»
Сборная России 3 июня проведёт товарищеский матч с «Чертаново». Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
«3-го числа контрольный матч с «Чертаново». Матч в Новогорске будет, его формат определим позже», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Сегодня тренерский штаб сборной России определился с расширенным списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21:45).
Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе. Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 30 мая в Новогорске.
Комличенко и Мирзов — в расширенном составе сборной России
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