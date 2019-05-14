Сборная России 3 июня сыграет товарищеский матч с «Чертаново»

Сборная России 3 июня проведёт товарищеский матч с «Чертаново». Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«3-го числа контрольный матч с «Чертаново». Матч в Новогорске будет, его формат определим позже», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Сегодня тренерский штаб сборной России определился с расширенным списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21:45).

Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе. Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 30 мая в Новогорске.